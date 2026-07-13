Макрон анонсував передачу Україні літаків Rafale і ліцензії на французькі ракети

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив про серйозні рішення стосовно посилення оборонних можливостей України. Про це він сказав на спільному брифінгу за участі президента України Володимира Зеленського, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца і прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера після засідання Коаліції охочих у Парижі.
Макрон запевнив у намірі більш рішуче підтримувати Україну у довгостроковій перспективі і зазначив, що сьогоднішня зустріч є свідченням прискореного виконання зобов’язань, які були взяті в останні місяці.
Зокрема, як сказав президент Франції, йдеться про конкретизацію надання допомоги в галузі протиповітряної оборони і модернізацію та придбання Україною штурмової авіації – літаків Rafale.
"Перші літаки вже мають літати в українському небі в 2028-2029 роках", - наголосив Макрон.
При цьому, наголосив президент Франції, також Україна отримає ліцензування на виробництво ракет Aster до комплексів SAMP/T. На його думку, це має посилити спроможності і позиції України на фронті. Крім того, він привітав рішення президента США Дональда Трампа надати Україні дозвіл на виробництво ракет-перехоплювачів до комплексів Patriot:
"Ми також вирішили дати ліцензії на наші ракети, і створити можливості залучення наших сил і експертизи, аби розвивати нові антибалістичні спроможності, і саме у цьому ключі працює флагманський проєкт FREYJA, до якого приєднається багато виробників".
Своєю чергою, президент України Зеленський висловив вдячність Франції за готовність вже у цьому році підтримати Україну додатковими системами ППО.
"І дякую, Еммануель, тобі особисто, за готовність надати ліцензії. Це серйозний крок вперед. Це дуже допоможе. Ліцензії на "Астери" і "Спальпи" – це важливі рішення", - сказав Зеленський.
Також президент подякував Великій Британії і Німеччині за "незмінно відчутні кроки захисту життя в Україні":
"Будуть нові оборонні пакти для України".
Літаки Rafale для України
Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2025 року між Україною і Францією була підписана декларація про придбання 100 літаків Rafale F4 до 2035 року для бойової авіації України, систем ППО SAMP-T, радарів до систем ППО, ракет класу "повітря-повітря" та авіабомб.
У березні 2026 року Зеленський заявив, що Україна готувала передплату за перші винищувачі Rafale.