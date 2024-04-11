Українські війська змушені приймати складні рішення щодо пріоритетності певних аспектів оборони ціною людських життів і втрачених територій.

Українські військові ефективно використовують безпілотники на полі бою, але це не може повністю компенсувати дефіцит критично важливих боєприпасів.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни, посилаючись на інтерв'ю президента Володимира Зеленського німецькому виданню Bild. Голова держави тоді зазначив, що Україна успішно виробляє БПЛА, але вони не можуть замінити системи протиповітряної оборони, далекобійні ракетні системи й артилерію.

За словами експертів, ЗСУ попри брак боєприпасів вдалося частково відбити зростаючий темп російських механізованих атак впродовж останніх тижнів. Здатність наших захисників відбивати механізовані атаки за допомогою безпілотників, є частковим пом'якшенням ситуації, але постійний брак артилерії, позбавляє їх можливості знищувати бронетехніку швидко та у великих кількостях.

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"ISW продовжує оцінювати, що затримки з західною військовою допомогою, змушують українських військовослужбовців накопичувати матеріально-технічні засоби, і що українські війська змушені приймати складні рішення щодо пріоритетності певних аспектів оборони ціною людських життів і втрачених територій, а також ціною протистояння ініціативі щодо обмеження російського військового потенціалу або планування майбутніх контрнаступальних операцій", - підсумовують в ISW.

Війна в Україні - дефіцит боєприпасів

Зеленський заявив, що попри свою ефективність, українські безпілотники не компенсують зброю, яка необхідна Києву.

Як повідомляв УНІАН, Україна все більше покладається на дешеві безпілотники, щоб стримати посилення атак Росії. Останнім часом FPV-дрони уразили 66% знищених танків окупантів.

У НАТО заявили, що Україна не може більше чекати, їй негайно потрібні артилерійські боєприпаси та системи протиповітряної оборони.

У WP розкритикували зволікання США. Наразі Палата представників повернулася до роботи, а боротьба за федеральний бюджет закінчилась, тому, на думку автора, Україна повинна нарешті отримати допомогу, на яку вона заслуговує.

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