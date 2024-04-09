В американському виданні The Washington Post наголосили, що кожен день зволікань робить боротьбу України ще важчою.

Росія продовжує тероризувати Україну, обстрілюючи житлові будинки та електростанції. Також українські бійці втрачають перевагу на лінії фронту та стають слабшими. Однією з головних причин такої ситуації в країні є те, що спікер Палати представників Майк Джонсон та члени Республіканської партії безпідставно відклали надання допомоги Україні на шість місяців. Такою думкою поділився автор матеріалу для The Washington Post.

Відомо, що наразі Палата представників повернулася до роботи, а боротьба за федеральний бюджет закінчилась, тому, на думку автора, Україна повинна нарешті отримати допомогу, на яку вона заслуговує.

"Росія зараз пристосовується до таких способів, від яких Україні важко захиститися. Останнім прикладом є використання планерних бомб - старих боєприпасів, що несуть до півтонни вибухівки, оснащених крилами і системами наведення для польотів на великі відстані з певною точністю. Вони дозволяють російським літакам зупинятися і вести вогонь поза зоною досяжності українських зенітних систем. Разом з крилатими і балістичними ракетами та безпілотниками Росія вже кілька днів поспіль обстрілює українські міста", - зазначили у матеріалі.

У такій ситуації Україні б допоміг законопроект про допомогу, який заблокувався у Палаті представників та передбачає виділення 64 млрд доларів на військову, економічну та гуманітарну підтримку. В публікації наголошують, що Україні потрібно більше ракетних батарей ППО Patriot, винищувачі F-16, багато боєприпасів для протиповітряної оборони, запаси яких закінчуються та артилерійські снаряди.

Також у публікації процитували президента України Володимира Зеленського, який заявив, що нашій країні потрібно 25 систем ППО Patriot. За його словами, нині країна має лише три системи Patriot та декілька запасних пускових установок. Якщо говорити про артилерійські боєприпаси, то РФ випускає близько шість на кожен снаряд, який випускає українська армія.

"Україна також потерпає від втоми воїнів і втрат, що є серйозною внутрішньою проблемою для пана Зеленського, яку не можна вирішити за допомогою грошей від США та їхніх союзників. Коли Росія вторглася в Україну, він закликав українських чоловіків, старших за 27 років, але не тих, кому від 18 до 27 років, намагаючись захистити молоде покоління заради майбутнього нації", - зазначає автор матеріалу.

Відомо, що Зеленський підписав закон про зниження мінімального призовного віку в Україні до 25 років, проте він не планує мобілізувати півмільйона людей, ініціатором чого був колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Військова ситуація в Україні не зовсім безнадійна. Вона значно розширила використання безпілотників для знищення нафтопереробних заводів на сотні миль на території Росії і зберегла чорноморський коридор для життєво важливого експорту зерна. Але вона стикається з перспективою виснаження на полі бою, в той час, як цивільне населення перебуває під постійним шквалом терору від російських бомб, ракет і безпілотників", - додали у публікації.

У WP також згадали й про обстріли Харкова російськими безпілотниками, які два рази поспіль влучили у багатоповерхівку, внаслідок чого загинули мирні жителі. За словами автора матеріалу, попри те, що РФ не може зламати "чудовий дух" українського народу, 2024 рік може стати роком, коли Росія прорветься "крізь тонкі лінії оборони України".

"Кожен день зволікань у Палаті представників робить боротьбу України важчою - і зменшує шанси на позитивне вирішення конфлікту, навіть якщо американська допомога нарешті надійде. Як повідомляється, пан Джонсон готує пакет допомоги, попри те, що він місяцями намагається не відштовхнути пана Трампа та його прихильників. Україна не має часу. Реальність має нарешті взяти гору над республіканцями в Палаті представників - інакше все, що їм залишиться, це сором", - зауважують у матеріалі.

Допомога США для України: останні новини

Раніше американський дипломат, колишній спецпредставник Держдепу США по Україні Курт Волкер заявив, що Конгрес США схвалить законопроект про допомогу Україні в квітні цього року.

"Я вірю, що вона буде схвалена цього місяця. Ми хочемо досягти цього, а потім проводити президентські вибори", - наголосив він.

Також повідомлялось, що очільник МЗС Великої Британії Девід Кемерон зустрівся з експрезидентом США Дональдом Трампом, аби "продавити" допомогу для України.

"Міністр закордонних справ перебуває на шляху до Вашингтона, де він проведе переговори з держсекретарем США Блінкеном, іншими представниками адміністрації Байдена та членами Конгресу. Його переговори будуть зосереджені на низці спільних пріоритетів США та Великої Британії, включаючи забезпечення міжнародної підтримки України та встановлення стабільності на Близькому Сході", - заявили в уряді Великої Британії.

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