Так росіянам вдається оминати загрозу від української системи ППО.

Росія активізувала застосовування покращеної плануючої авіабомби, яка має власний двигун і може запускатися зі значно більшої відстані. Про це пише The Telegraph.

Видання зазначає, що Росія вже тривалий час застосовує плануючі бомби, але все одно літакам доводиться підлітати на потенційно небезпечну відстань до фронту. Аби зменшити ці ризики, росіяни створили модифіковану бомбу "Гром-Е1" загальною вагою близько 600 кг, оснащену ракетним двигуном. Завдяки цьому бомба здатна пролетіти до 120 км після того, як її скинуть з літака.

"[Бомбардувальник] Су, який скидає Гром-Е1 на максимальній дальності [польоту] боєприпасу, повинен залишатися поза досяжністю всіх, крім найкращих і найрідкісніших систем протиповітряної оборони України – наприклад, її дорогоцінних Петріотів американського виробництва", – зауважує автор публікації.

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За даними видання, у лютому та березні бомби серії "Гром-Е1" влучили у школу та житловий будинок у Мирнограді та Херсоні відповідно. У серпні в Харкові вибухнув ще один "Гром-Е1". Нещодавно, 29 жовтня, "Гром-Е1" підірвав медичний заклад в Харкові та вдарив будівлі "Держпром", що архітектурною пам’яткою всесвітнього значення.

The Telegraph припускає, що Росія наростила застосування саме бомб "Гром-Е1" через загрозу від винищувачів F-16, здатних перехоплювати російські літаки на відстані до 65 км.

"Якщо є якась розрада для послаблених українців, так це те, що російські запаси "Гром-Е1" можуть бути обмеженими. Кремль налагодив масове виробництво безмоторних, готових до роботи KAБ, але незрозуміло, чи відбулося подібне промислове зростання для двигунів Гром-E1, які, безумовно, коштують набагато дорожче, ніж KAБ", – додає автор.

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, голова фонду "Повернись живим" та ветеран АТО Тарас Чмут вважає нинішню ситуацію на фронті найгіршою з весни 2022 року, хоча фронт поки що не "посипався". За його словами, це є наслідком купи різних процесів, як внутрішніх, так і зовнішніх, які "маленькими крочками" призвели до негативного сценарію.

Також ми розповідали, що бійці ЗСУ думають про солдатів КНДР. Військові припускають, що росіяни посадять корейців на другу лінію оборони.

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