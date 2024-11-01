Через падіння уламків в Полтаві зайнялися пожежі, в Одесі росіяни завдали удару по пожежній частині.

Ввечері 31 жовтня російські окупанти атакували Полтаву та Одесу. Поранення отримали жителі обох міст.

Як повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, окупанти завдали по Одесі ракетного удару. Через атаку постраждали рятувальники, які бігли до укриття.

"Під ударом опинилася пожежна частина. Два рятувальники, які бігли в укриття після оголошення повітряної тривоги, отримали поранення. Зараз чоловіки у лікарні, їм надається вся необхідна допомога", – розповів посадовець.

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За його словами, пошкоджень зазнали пожежні автівки та адміністративна будівля частини.

"Терористичний акт росіян проти тих, хто рятує людей", – прокоментував Кіпер атаку РФ.

Також ввечері четверга окупанти атакували Полтаву ударними дронами. За даними ДСНС, у місті внаслідок падіння уламків безпілотників сталися пожежі та руйнування у приватних житлових будинках та господарчих спорудах.

Підрозділи ДСНС врятували двох місцевих жителів, які отримали поранення. Зазначається, що дві пожежі ліквідовано, ще дві – локалізовано.

"Триває ліквідація наслідків удару. Загалом від ДСНС залучено понад 50 чоловік особового складу та 14 одиниць техніки. На місці також працюють психологи...", – розповіли рятувальники.

Атаки РФ по Україні

Ввечері 30 жовтня російські загарбники атакували Харків. Ворог поцілив по житловому багатоповерховому будинку. Загинули три людини. Серед них – двоє дітей.

29 жовтня армія РФ завдала ракетного удару по Одеській області, внаслідок чого загинув чоловік, який перебував на узбережжі. Відомо, що вдень росіяни атакували регіон двома керованими авіаційними ракетами Х-31П. Ракети, пуски яких було здійснено ворожим винищувачем Су-30 з акваторії Чорного моря, не досягли своїх цілей. Однак в Одеському районі осколком однієї з ворожих ракет було вбито 71-річного чоловіка, який знаходився біля моря.

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