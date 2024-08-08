Морські безпілотники змінюють форму морської війни по всьому світу.

Дешеві, але відносно ефективні, морські безпілотники змінюють тактику морської війни в конфліктах по всьому світу.

Як пише Business Insider, ВМС України переломили хід подій у Чорному морі, вивівши з ладу російські фрегати і тральщики за допомогою дистанційно керованих швидкісних катерів у стилі Jet-Ski, начинених вибухівкою.

Повстанці-хусити атакують комерційні судна і військові кораблі США в Червоному морі за допомогою катерів-безпілотників, а військово-морський флот Ізраїлю розгорнув безпілотні надводні апарати для перехоплення ворожих катерів і захисту своєї берегової лінії.

Відео дня

США розширюють флонт морських безпілотників

Військово-морський флот США теж втручається. Як пише видання, служба експериментує з морськими безпілотниками в бойових умовах, щоб розширити свій гібридний пілотований-безпілотний флот швидшими темпами і з меншими витратами.

Кожен морський безпілотник коштує від 1 до 3 мільйонів доларів. Їх використовують у бойових умовах для збору розвідданих, ведення спостереження і розвідки, тралення мін і захисту критично важливої підводної інфраструктури.

Маючи різні конструкції, розміри та можливості, військові морські безпілотники можуть варіюватися від озброєних швидкісних катерів до мініатюрних підводних човнів для пошуку мін. Вони можуть бути оснащені камерами високої чіткості та вдосконаленим сонаром, щоб добре орієнтуватися в темних глибинах.

Морські безпілотники також захищають судна з екіпажами, як-от авіаносці та підводні човни, виступаючи як перша лінія оборони на ворожих територіях.

У рамках ініціативи Пентагону Replicator, оголошеної в серпні 2023 року, Міністерство оборони США планує впродовж наступних двох років розмістити тисячі недорогих безпілотників для протидії загрозам на суші, у повітрі та на морі.

"Україна показала, наскільки вони можуть бути ефективними і як їх можна використовувати в поточних операціях", - каже колишній офіцер ВМС США і радник з автономних суден Брайан Кларк.

Він підрахував, що США експлуатують близько 200 морських безпілотників - 100 невеликих безпілотників на поверхні і ще 100 під водою.

Як повідомляється, США вже розгортають безпілотні катери для моніторингу супротивників. У жовтні 2023 року дюжина різних безпілотних і пілотованих суден брали участь в операції з відстеження іранських військових кораблів і канонерських човнів в Ормузькій протоці.

Що відомо про морські безпілотники США?

Військово-морські сили використовували швидкохідний перехоплювач USV під назвою Arabian Fox MAST-13 для фотографування іранських катерів, безпілотників і гелікоптерів, які переслідували комерційні судна і американські військові судна, що проходять через води Близького Сходу.

Також, США експериментують з кількома різними безпілотниками, включно з Triton. Будучи першим і єдиним у світі автономним підводним і надводним апаратом, Triton може працювати у вітрильному режимі або в режимі підводного човна зі змінним вітрилом.

Повідомляється і про безпілотник Saildrone Surveyor - який був побудований спеціально для ВМС. Він є найбільшим у світі класом автономних транспортних засобів для картографування океану. Цей дизельний безпілотник використовує вдосконалену систему радарів і камер, ехолоти і датчики для картування і моніторингу навколишнього середовища, дистанційно передаючи дані за допомогою передового машинного навчання в будь-яку точку світу.

Одна із суднобудівельних компаній США розробила мінний дрон, відомий як Remus 300. Цей невеликий портативний безпілотний підводний апарат може бути запущений як торпеда з корабля або підводного човна. Remus 300 може досягати глибини до 1000 футів (понад 300 метрів - УНІАН) і працювати до 30 годин.

Військово-морські безпілотники відомі своєю ефективністю в спостереженні, але посадові особи ВМС також намагаються підвищити їхні смертоносні можливості. Наприклад, один із безпілотників оснастили баражувальною високоточною системою летального ураження. 11-метровий безпілотний катер має вантажопідйомність 4000 фунтів (1800 кг - УНІАН) і рухається зі швидкістю від 80 до 115 миль на годину (128 - 185 км/год), що робить його одним із найшвидших відомих ударних катерів у світі.

США і Китай: протистояння на воді

Як пише Business Insider, морські безпілотники можуть зіграти ключову роль у зусиллях США щодо стримування китайського вторгнення на Тайвань.

Будучи найбільшим виробником безпілотників у світі, Китай, імовірно, застосує автономну війну на тлі зростаючої напруженості з Тайванем. Проте, головний адмірал США в Тихому океані заявив, що ВМС США готові розгорнути власний безпілотний флот, якщо Китай вторгнеться на Тайвань.

Як повідомляється, програма Пентагону Replicator спрямована на те, щоб відповідати військово-морській могутності Китаю, оскільки його автономний флот продовжує зростати. Однак амбітна ініціатива США має свої власні перешкоди.

ВМС США виділили всього 172 мільйони доларів на придбання малих і середніх морських безпілотників 2024 року і трохи більше ніж 100 мільйонів доларів 2025 року - не кажучи вже про дослідження, розробку, випробування, оцінку та навчання екіпажів, які потрібні на додачу до закупівель...

Пентагону також доводиться покладатися на американських або некитайських виробників дронів для створення свого автономного флоту, що може зайняти більше часу, враховуючи домінування Китаю на ринку комерційних дронів.

Як морські дрони вплинули на тактику РФ в Україні?

Українські морські дрони стали однією з причин того, що росіяни ховають свої кораблі в пунктах базування.

Окупанти замінили корабельну складову на повітряну, фактично патрулювання здійснюється за рахунок літаків і гелікоптерів, зокрема й безекіпажних дронів.

Вас також можуть зацікавити новини: