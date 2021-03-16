Нова система повинна автоматично розпізнаватиме радіолокаційні станції та пристрої зв'язку противника й підбирати методи їхнього придушення.

ВПС США хочуть створити "розумну" систему радіоелектронної боротьби для винищувачів F-15 Eagle, включаючи останню модифікацію F-15EX Advanced Eagle.

Нова система повинна буде автоматично розпізнавати радіолокаційні станції та пристрої зв'язку противника й підбирати методи їхнього придушення, пише N+1 із посиланням на Flightglobal.

Зараз винищувачі F-15 оснащуються системою радіоелектронної боротьби EPAWSS британської компанії BAE Systems. Вона використовує базу даних джерел радіосигналів, завдяки якій, наприклад, може ідентифікувати радари зенітних ракетних комплексів. Залежно від типу ідентифікованого джерела радіосигналу EPAWSS автоматично використовує один із декількох методів радіоелектронного придушення.

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При цьому багато компаній в світі займаються розробкою нових радіолокаційних станцій, у конструкції яких використовуються нові матеріали і які працюють на інших частотах, використовують плаваючу частоту або здатні змінювати її при виявленні радіоперешкод. Такі радари або поки не занесені в базу даних EPAWSS, або включити їх до неї просто неможливо.

Очікується, що нова система радіоелектронної боротьби для винищувачів F-15 зможе самостійно аналізувати радіосигнали, визначати по них тип джерела і в залежності від цього підбирати й застосовувати будь-якої метод радіоелектронного придушення.

Подробиці про перспективну систему не розкриваються. Відомо тільки, що програмні алгоритми для неї будуть створюватися за допомогою нейромереж.

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Автор: Олександр Топчій