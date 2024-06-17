Уражено понад 10 ворожих систем ППО різних модифікацій.

За останні два місяці Сили оборони України уразили в тимчасово окупованому Криму близько 15 систем протиповітряної оборони Росії.

Проо це повідомляє "СтратКом ЗСУ" в Telegram. "Загальна кількість окремо уражених систем ППО - близько 15. Зокрема, уражені дивізіони ППО в модифікаціях С-300, С-350, С-400. Знищені десятки пускових установок зазначених систем, понад 15 радіолокаційних станцій, понад 10 пунктів управління", - сказано в повідомленні.

СтратКом ЗСУ показав інфографіку уражень засобів протиповітряної оборони російських окупантів в тимчасово окупованому Криму за останні два місяці. В повідомленні сказано, що наші воїни продовжують знищувати російських окупантів і наближають день звільнення українського Криму.

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Важливі новини про втрати ворога на 17 червня 2024 року

Як повідомляв УНІАН, авіаційний експерт, аналітик Костянтин Криволап зазначав, що знищення російської протиповітряної оборони в окупованому Криму - це розчищення шляху, щоб туди заходили безпілотники, крилаті ракети, F-16, "Міражі", які надають Україні західні партнери.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зазначав, що Сили оборони України вийшли на системність у знищенні ППО окупантів у Криму, яка говорить не про локальний, а глобальний масштаб.

Він зазначив, що також удари тепер наносяться по об'єктах ворога на окупованій частині Донецької та Луганської областей і безпосередньо на території РФ. Усе це означає підготовку більш ефективного застосування дозвукового крилатого ракетного озброєння, а також створення умов, щоб будь-яку російську ядерну загрозу було нівельовано в зародку.

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