Подібна модернізація матиме й відповідний цінник робіт.

Франція вирішила передати Україні свої винищувачі Mirage 2000-5. Це доволі популярний літак, але не остання його модифікація.

Як зазначають аналітики Defence Express, наступною версією літака є Mirage 2000-5 Mk2, який замовила Греція у 2000 році. Вона має наступне оновлення бортової РЛС - RDY-2 з дальністю виявлення цілей типу винищувач до 140 км (замість 130 км) та режим SAR, який дозволяє картографувати місцевість та реалізовувати політ з огинанням рельєфу.

Крім того, до літака інтегрували оновлений вбудований комплекс РЕБ ICMS Mk3 і точнішу систему навігації інерціальної та супутникової навігації. Також винищувач отримав нову оптико-прицільну станцію Damocles і оновлені монітори у кабіні.

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За словами експертів, існує досить багато версій цього літака, а тому Mirage 2000-5 у своїй першій версії є куди покращувати. Однак про глобальне оновлення не йдеться. На відміну від F-16, який продовжує перебувати у постійному оновленні за рахунок однотипних Block, Mirage 2000 оновлювався для кожного замовника індивідуально.

"Тобто, наприклад, якщо з'явиться бажання замінити на французьких Mirage 2000-5 бортовий радар з RDY-1 на RDY-2, то навряд чи така можливість буде існувати, бо сумнівно, що Thales їх зараз виробляє. А тому мова буде йти про якусь нову версію цієї РЛС, яку будуть розробляти та виготовляти індивідуально. Те саме стосується комплексу РЕБ та всіх інших елементів літака. А ось будь-які підвісні контейнери, зокрема оптико-прицільна станція Damocles, навряд потребуватиме довгих робіт з інтеграції", - пояснили аналітики.

Водночас подібна модернізація матиме й відповідний цінник робіт. Для прикладу Тайвань не оновлювала свої літаки через це. Як зазначається, наразі відбувається процес скорочення операторів та виведення винищувачів цього типу з експлуатації. Відповідним процезом займається сама Франція. Греція вже оголосила плани їх продати. Катар збирався їх продати у 2023 році Індонезії, але у лютому 2024 році угоду скасували. Перу хотіла вивести їх з експлуатації до 2025 року, а ОАЕ вже почали замінювати Mirage 2000 на Rafale F4 за рекордним контрактом.

Україна отримає Mirage 2000-5

6 червня президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що його держава передасть Україні винищувачіі Mirage 2000, а також проведе підготовку пілотів.

Військовий експерт Петро Черник зазначив, що для фундаментальних змін на передовій Україні мають дати хоча б 40 одиниць таких літаків. За його словами, Mirage 2000 – ніщо інше, як французький аналог F-16.

Французькі винищувачі Mirage 2000 є доволі сучасними та можуть ефективно виконувати бойові завдання. Але американські F-16 для нас наразі є пріоритетним типом літаків, заявив речник командування Повітряних Сил ЗС України майор Ілля Євлаш.

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