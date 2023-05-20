Відомо, що до "коаліції винищувачів" приєдналися США, Британія, Нідерланди, Данія та Бельгія. Однак не всі вони зможуть забезпечити Україну F-16.

Найімовірніше, що країнами, які забезпечать Україну американськими винищувачами F-16, будуть Данія і Нідерланди, йдеться в публікації Defense Express.

Журналісти підрахували, що саме ці країни з-поміж зазначених у "коаліції винищувачів", по-перше, мають на озброєнні F-16, а по-друге - вже оновлюють свій авіаційний склад поколінням F-35. Відповідно, зможуть надати ЗСУ літаки без критичної загрози власній обороноздатності.

Водночас, зауважують журналісти, США та Британія теж відіграють важливу роль: Лондон погодився навчати українських пілотів, а Вашингтон може покрити витрати на озброєння цих машин і запасних частин, що "легко складають 50% загального цінника".

Відео дня

Якщо брати лише ресурс Нідерландів та Данії, то мова може йти про одну-дві ескадрильї від Нідерландів та одну від Данії, тобто загалом від 24 до 36 машин із подальшим поступовим розширенням кількості літаків в міру прибуття з США нових F-35 та граничним загальним показником у 70 винищувачів F-16, йдеться у матеріалі.

Кількість одиниць F-16 може і змінитися, якщо до ініціативи приєднаються й інші країни-оператори цих винищувачів.

F-16 для України - головні новини

Після багатомісячних вагань США та союзники нарешті погодились поставити Україні бойову авіацію, зокрема йдеться про винищувачі F-16. До ініціативи Британії, яка першою заявила про готовність просувати "коаліцію винищувачів", вже приєдналися Нідерланди, Данія та Бельгія.

Як зазначив радник Байдена Джейк Салліван, терміни поставки F-16 безпосередньо будуть залежати від термінів навчань українських екіпажів. Але достеменно відомо, що F-16 не братимуть участі у контрнаступі ЗСУ, що насувається.

Вас також можуть зацікавити новини: