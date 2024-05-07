Су-57 – дороге брязкальце і поводяться росіяни з ним дуже обережно, каже Євлаш.

Росія задіює в атаках по Україні нові літаки Су-57. Їх країна-агресор збудувала кілька десятків, але точну кількість ніхто не знає, розповів речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

"Вони тривалий час тримали в таємниці тактико-технічні характеристики, зовнішній вигляд. Зараз він відомий, останній раз ми цей літак бачили над акваторією Чорного моря, коли він намагався атакувати наші цивільні об'єкти в Кривому Розі. Але варто зазначити, що вони нечасто його використовують. Заявлено, що він п’ятого покоління, нібито може робити нереальні речі. Однак насправді його характеристики дещо не відповідають дійсності. І вартість цього літака надзвичайно велика, це мільйони доларів", – зауважив Євлаш в інтервʼю NV.

Він також додав, що росіяни намагаються застосовувати Су-57 "на віддаленні".

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"Росіяни розуміють: якщо буде його втрата, то буде показано, що показники далекі від реальності. Вони намагаються його застосовувати на віддаленні, в тому числі і з ракетами Х-69, які можуть теоретично використовувати і Су-24, і Су-35. Тож Су-57 – дороге брязкальце і поводяться з ним дуже обережно", – пояснив він.

Крім того, Євлаш розповів про російську систему С-500 "Прометей". Він наголосив, що наразі у публічному просторі розміщено не так багато інформації про цей комплекс.

"Як бачимо, досить часто росіяни схильні перебільшувати ефективність своїх комплексів, їх потужності і спроможності. Але разом з тим ми ще не бачили їх у справі. Потрібно буде побачити в бою, наскільки заявлені тактико-технічні характеристики будуть відповідати реальним. Поки що ми бачили в дії роботу їхніх С-400 "Тріумф", про С-500 поки не йшлося. Давайте дочекаємось, коли вже офіційно буде підтверджено інформацію про їх застосування, і ми зможемо зробити висновки. У цього комплексу заявлені дуже високі показники, він ніби може перехоплювати ракети на дуже великих висотах, чого не могли робити попередні їхні аналоги. Бій покаже", – резюмував речник ПС ЗСУ.

Су-57: що відомо про літак

У ЗМІ почала зʼявлятися інформація, що Росія задіює під час завдання ударів по Україні літак Су-57. З відкритих джерел відомо, що перший політ він здійснив наприкінці січня 2010 року, а на озброєння армії країни-агресора прийняли його у 2018 році.

Екіпаж цього літака складається з 1 особи. Бойовий радіус становить 2000 кілометрів, а дальність польоту – 4500 кілометрів. Щодо габаритів винищувача Су-57, то його довжина становить 19,7 метрів, висота – 4,8 метра, а розмах крила – 14 метрів.

Зокрема, літаки Су-57 є носіями ракет Х-69, якими Росія віднедавна почала завдавати ударів під час атак по Україні.

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