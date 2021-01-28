Йдеться про продаж високоточної зброї Саудівській Аравії і винищувачів F-35 ОАЕ.

Адміністрація президента США Джо Байдена заборонила продавати зброю Саудівській Аравії і ОАЕ на час перевірки угоди.

Читайте такожСША утримують світове лідерство з продажу зброї - найбільше її купує Саудівська АравіяПро це повідомила The Wall Street Journal (WSJ) з посиланням на офіційні особи. Йдеться про продаж високоточної зброї Саудівській Аравії і винищувачів F-35 ОАЕ.

Адміністрація Байдена перевіряє угоди на мільярди доларів, узгоджені при Дональді Трампі, передає газета. Вашингтон погодився на продаж F-35 Абу-Дабі після угоди про нормалізацію відносин ОАЕ з Ізраїлем. За даними WSJ, США хочуть упевнитися, що зброя не буде застосована в Ємені, передає kommersant.

За даними Reuters, США повинні поставити ОАЕ 50 винищувачів і 18 безпілотників. Угода була підписана за годину до того, як Байден вступив на посаду президента.

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Автор: УНІАН