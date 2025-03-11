Це все досліджується відповідними інституціями в нашій державі, стверджує Ігнат.

Російська Федерація використовує "шахеди" терміналами супутникового зв'язку Starlink та SIM-картами. Про це заявив начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє Новини.LIVE.

За його словами, атаки дронами та авіацією стають більш технологічними. Відтак, відбувається адаптація до нових методів.

"Багато вже знайдено ноу-хау, які противник застосовує, це і камера, і Starlink на нього вішають, і SIM-карта там була. Це все досліджується відповідними інституціями в нашій державі, які це досліджують, для того, щоб знати, як цьому протидіяти. Для нас - це цілі, їх потрібно знищувати тими чи іншими засобами", - сказав Ігнат.

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Він також підкреслив, що ППО працює на випередження, але прогнозування - складний процес. Пріоритет - дешеві, ефективні способи знищення цілей.

"Шахеди" зі Starlink - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня 2024 року ЗСУ вперше збили "шахед" зі Starlink на борту. Відповідні фото із власних джерел отримав військово-аналітичний портал Defense Express.

Аналітики зазначали, що в минулому росіяни вже експериментували із встановленням на "шахеди" 4G-модемів з українськими SIM-картами. Тож поява дронів зі Starlink "було лише питанням часу".

Мова йде про дуже широкий та потужний канал зворотного зв'язку із дроном, можливість передачі інформації з нього та зміну польотного завдання на будь-якій відстані. Тобто перетворення Shahed-а, в першу чергу, на розвідувальний засіб.

Зазначалося також, що завдяки зв’язку Starlink дрон зможе передавати росіянам зібрану бортовими датчиками інформацію про позиції української ППО, у тому числі фото чи відеозображення. Також Starlink дає змогу корегувати політ "шахеда" в реальному часі, аби вражати, наприклад, рухомі цілі.

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