Наразі Німеччина не може передати Україні додаткові системи ППО.

Міністр оборони України Рустем Умєров та президент Володимир Зеленський під час засідання "Рамштайну" запросили одну установку ППО "Patriot" до літа 2025 року. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на брифінгу після засідання Контактної групи з питань оборони України (Рамштайн-27), яке відбулося у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

"Але на довгій дистанції їм треба більше. Як відомо, Німеччина передала чотири системи ППО, і в нас немає можливості передати більше зараз. Але ми намагаємося зібрати по всьому світу системи ППО, які можемо знайти. І ми намагаємося водночас знайти гроші, аби придбати все, що ми можемо отримати", – сказав Пісторіус.

Водночас Умєров під час брифінгу заявив, що система ППО – це виклик для всього світу, в якому Росія щодня запускає сотні повітряних цілей різних типів.

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"На цьому етапі ми працюємо з нашими партнерами, аби знайти додаткові системи "Patriot". І ми вдячні нашим партнерам. Протиповітряна оборона – це проблема всього світу. Тому ми робимо максимум, що можемо, аби отримати (системи ППО, – УНІАН) якнайшвидше", – наголосив Умєров.

ППО: важливі новини

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зацікавлена у купівлі великого пакета озброєння у США на суму 30-50 млрд доларів. Зокрема, за словами президента, Україні потрібні хоча б 10 додаткових систем ППО.

Напередодні Зеленський також дорікнув партнерам у тому, що їхні системи Patriot зараз просто стоять десь на зберіганні, хоча вони могли б рятувати життя в Україні.

Нагадаємо, під час засідання "Рамштайн" Пісторіус оголосив про новий пакет допомоги для України. До нього хокрема увійдуть чотири системи IRIS-T та 30 ракет для систем ППО Patriot.

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