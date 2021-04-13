Глава Офісу президента Андрій Єрмак виступив за розміщення в Україні американських зенітно-ракетних комплексів Patriot. На його думку, це потрібно не тільки для захисту України, а і всього Заходу.
Про це Єрмак сказав в інтерв'ю журналу Time, пише РБК-Україна.
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Зараз США розміщують ЗРК Patriot в Польщі.
"Україна тримає оборону проти Росії не тільки заради себе, а й заради Заходу.<..> Але при цьому США розміщують Patriot в Польщі. Вони повинні бути тут", - сказав Єрмак.
Довідка УНІАН. Patriot - це американський зенітний ракетний комплекс, що перебуває на озброєнні армії США та армій країн-союзників.
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