Зараз США розміщують ЗРК Patriot в Польщі.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак виступив за розміщення в Україні американських зенітно-ракетних комплексів Patriot. На його думку, це потрібно не тільки для захисту України, а і всього Заходу.

Про це Єрмак сказав в інтерв'ю журналу Time, пише РБК-Україна.

Читайте такожAtlantic Council: Переозброєння ВПС України може поставити Росію на місце

Зараз США розміщують ЗРК Patriot в Польщі.

"Україна тримає оборону проти Росії не тільки заради себе, а й заради Заходу.<..> Але при цьому США розміщують Patriot в Польщі. Вони повинні бути тут", - сказав Єрмак.

Довідка УНІАН. Patriot - це американський зенітний ракетний комплекс, що перебуває на озброєнні армії США та армій країн-союзників.

Американська зброя в Україні: що відомо

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Гордієнко