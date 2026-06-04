Українська балістика вже влітку полетить до Москви, - співзасновник Fire Point

Компанія планує виробити до 20 тестових екземплярів цієї ракети.

Найближчими днями компанія Fire Point планує підписати договір з Данією, про виробництво на їхній території двигунів для української балістичної ракети. Про це в етері Олесі Бацман повідомив співзасновник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман.

"У нас для "дев'ятки" (FP-9, – УНІАН), яка може долетіти до Москви, з пристойною швидкістю ввійти в ціль, є все, крім поки що двигуна. Тобто у нас є привід, система управління, є корпуси, Але корпус двигуна у нас не встановлено, поки двигун не випробувано. Двигун ми випробуємо цього місяця і розраховую найближчим часом розпочати вже тестові польоти. Як тільки відбудеться тестовий політ і він покаже, що все працює нормально, наступні тестові польоти треба розпочинати вже туди, на Москву", – сказав Штілерман.

Він додав, що українські балістичні ракети можуть полетіти на Москву вже цього літа, або ж найпізніше на початку осені.

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"І оскільки ми ніколи не чекаємо на отримання дозволу, кодифікації, ми відразу вже будуємо виробничі лінії, то ми ніколи нічого не робимо в одному або у двох екземплярах. Ми відразу робимо 10 тестових екземплярів. Зробимо там 10-20 ракет, будемо запускати їх", – додав Штілерман.

Українська балістика: важливі новини

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса наголошував, що поява в України власної балістичної ракети не призведе до критичних змін у війні проти РФ. Водночас така зброя дозволить створити додаткові можливості для Сил оборони.

Він також назвав наявність балістики "серйозним аргументом" і додав, що не так багато країн у світі можуть похвалитися наявністю в них таких ракет.

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