На найгарячіших напрямках півдня Росія вже зосередила понад 140 тисяч солдатів, - Сирський

Противник продовжує нарощувати свої зусилля.

На Олександрівському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках противник концентрує живу силу, загальна кількість якої на сьогодні вже перевищує 140 тисяч осіб. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Лише на Олександрівському напрямку російське угруповання налічує понад 71 тисячу військовослужбовців. Ще близько такої ж кількості ворог зосередив на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках", - написав він на своїй сторінці у Facebook, додавши, що ситуація залишається динамічною.

Сирський повідомив також, що обговорив із командувачем Сил безпілотних систем, майором Робертом Бровді, питання розвитку та застосування безпілотних систем.

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"Продовжується нарощування спроможностей з ураження противника, зокрема на оперативній глибині", - зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Російсько-українська війна - головне

На думку військового оглядача Дениса Поповича, літній наступ РФ провалився, але з їхнього боку будуть нові спроби захопити українські території.

Експерт вважає, що перспективи наступу окупантів у Запорізькій і Донецькій областях виглядають сумнівними - зокрема через українські удари по логістиці.

За словами ветерана російсько-української війни, екскомандира роти батальйону "Айдар" Євгена Дикого, є великі шанси, що літній наступ РФ стане останнім. Він зазначив, що наступальний потенціал окупантів у цьому році може остаточно вичерпатися.

За підрахунками DeepState, у травні вперше з осені 2023 року приріст окупованих територій для російських загарбників став від’ємним.

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