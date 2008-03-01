Президент Вірменії готовий ввести надзвичайний стан в країні

Президент Вірменії Роберт КОЧАРЯН готовий ввести надзвичайний стан в країні, якщо опозиція продовжуватиме свої масові акції, заявив у суботу на брифінгу від імені глави республіки міністр закордонних справ Вардан ОСКАНЯН.

Як передає ІТАР-ТАРС, за його словами, ситуація стала вже досить серйозною.

"Якщо події продовжуватимуться в тому ж ключі, то президент буде змушений проти своєї волі оголосити надзвичайний стан у Вірменії для гарантування безпеки, оскільки наслідки можуть бути непередбачуваними", - сказав В.ОСКАНЯН.

"Мітингуювальники нападають на поліцейські автомобілі, руйнують офіси, зокрема, телекомунікаційної компанії VivaCell, ламають вікна в будівлі мерії. Це все означає, що вони перейшли якусь межу і вступили в нову стадію", - заявив міністр.

Він додав, що все залежить від керівників опозиції, підкресливши, що “передумови для співробітництва є”.

Він спростував інформацію про наявність жертв серед учасників мітингу опозиції на площі Свободи в Єревані.

"В результаті проведеної правоохоронними органами операції загиблих немає, є тільки постраждалі. 31 особа звернулася за допомогою до медустанов, тільки 10 залишилися в лікарні", - сказав В.ОСКАНЯН.

"Також не відповідає дійсності інформація про те, що нібито Левон ТЕР-ПЕТРОСЯН перебуває під домашнім арештом. Це не так. Відповідно до закону, він був з площі перевезений додому", - сказав В.ОСКАНЯН, додавши, що екс-президент вільний у своїх діях, але заради своєї безпеки він має залишатися у себе вдома.

Міністр зазначив, що події останніх днів вже завдали удару по міжнародному іміджу Вірменії. "Йдеться або про імідж, або про наведення конституційного ладу, вибирати не доводиться", - сказав керівник МЗС.

У суботу в центрі Єревана відбувся численний мітинг прихильників колишнього президента Вірменії Л.ТЕР-ПЕТРОСЯНА. Відбулися сутички зі співробітниками правоохоронних органів.

Після розгону мітингу, його учасники почали зводити барикади біля посольства Франції.

Опозиціонери не визнають результати президентських виборів в республіці.

Президентом Вірменії на виборах 19 лютого обрано чинного прем`єра і лідера Республіканської партії Сержа САРКІСЯНА. За офіційними даними ЦВК країни, він набрав 52,82% голосів. Друге місце в президентських перегонах посів екс-президент Л.ТЕР-ПЕТРОСЯН - у нього 21,5% голосів.

Прихильники Л.ТЕР-ПЕТРОСЯНА підсумків виборів не визнали і з 20 лютого проводять мітинги в центрі Єревана, вимагаючи призначити нові вибори, а також надати їм прямий ефір Громадського телебачення. Напередодні Л.ТЕР-ПЕТРОСЯН звернувся до Конституційного суду Вірменії з позовом, що оскаржує результати виборів.