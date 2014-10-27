Онук Пугачової став кадетом у Кадирова

Про це повідомив в Instagram глава Чечні Рамзан Кадиров, пише Лента.ру.

«Мій дорогий племінник Дені Байсаров вирішив стати кадетом. Сьогодні він приїхав до мене в гості і в нашій бесіді висловив побажання бути курсантом кадетського корпусу. Я схвально поставився до його вибору. Дені вважає, що молодий чоловік повинен бути здоровим, сильним духом і з міцним характером. Все це, а також глибокі знання з різних предметів він отримає, будучи кадетом», - написав Кадиров.

Глава Чечні, за його словами, особисто відвіз 16-річного Байсарова в кадетський корпус у чеченське село Центорой. Вихованці, як зазначив Кадиров, зустріли нового однокурсника «дуже тепло». «Ми з Русланом Байсаровим (батьком Дені Байсарова - ред.) справжні друзі, ми брати, і тому я хочу, щоб його син став відданим своїй Батьківщині і народу патріотом Росії», - додав Кадиров.

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Дені Байсаров є сином бізнесмена чеченського походження Руслана Байсарова і співачки Крістіни Орбакайте. У 2009 році після розлучення між подружжям виник конфлікт. Після того, як Байсаров, запідозрив Орбакайте в намірі вивезти сина у США, він подав позов до Грозненського суду, який прийняв рішення залишити Дені з батьком. Орбакайте подала касаційну скаргу у Верховний суд Чечні і позов до Тверського суду Москви. Позовну заяву, подану в московський суд, було відкликано адвокатом співачки після досягнення мирової угоди з Байсаровим.