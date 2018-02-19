Від ударів по оточеному армією Асада і військами РФ району загинули понад 70 цивільних

Східна Гута оточена з усіх боків військами Башара Асада та його союзників, серед яких і російські військові.

Щонайменше 71 мирний житель загинув і ще понад 300 дістали поранення у понеділок, 19 лютого, внаслідок бомбардування та артобсрілів району Східна Гута, що неподалік сирійської столиці Дамаска.

Про це повідомив розташований у Лондоні Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини. "Потужні обстріли спрямовувалися переважно на житлові квартали в Східній Гуті", - заявив керівник центру Рамі Абдель Рахман, цитує агенція dpa, передає DW.com.

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Дані про численні жертви підтверджують місцеві лікарі та активісти, останні заявляють про 68 загиблих. За словами одного з них, Мазена аль-Шамі, "щохвилини 20-30 снарядів падають на житлові квартали".

Лікар, який працює в цьому районі, повідомив dpa, що шпиталі "переповнені пораненими", а запаси анестетиків та інших важливих ліків вичерпуються. "Літаки завдають ударів по всьому, що рухається, у житлових кварталах", - зазначив лікар. Він також додав, що поранені помирають просто на вулицях через безперервні обстріли, спрямовані також по швидких та рятувальних бригадах.

Тим часом сирійські державні ЗМІ повідомляють про обстріли околиць Дамаска повстанцями зі Східної Гути, внаслідок яких загинула дитина, а восьмеро мирних жителів отримали поранення. Сирійський уряд заперечує вбивства цивільних у Східній Гуті, стверджуючи, що завдає ударів лише по озброєних повстанцях.

Східна Гута оточена з усіх боків військами Башара Асада та його союзників, серед яких і російські військові. Район перебуває під контролем опозиційних угруповань, серед яких переважає ісламістське "Джебхат ан-Нусра". Відрізаними від світу є близько 400 тисяч людей. Останнім часом сирійська та російська авіації істотно збільшили інтенсивність ракетно-бомбових ударів по району.