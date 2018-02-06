Рада затвердила звернення до Польщі у зв'язку із "законом про бандерівську ідеологію"

На підтримку звернення проголосували 242 депутати.

Верховна Рада закликала президента Польщі спільно із Сеймом та Сенатом повернути в українсько-польські відносини виваженість і доброзичливість.

Як передає кореспондент УНІАН, парламент ухвалив постанову «Про заяву Верховної Ради України у зв'язку з ухваленням Сеймом і Сенатом Республіки Польща змін до закону про Інститут національної пам'яті - Комісію з розслідування злочинів проти польського народу та інших законодавчих актів (№7553).

За це рішення проголосували 242 народних депутата із 352, зареєстрованих у сесійній залі. Разом з тим від "Опозиційного блоку" постанову не підтримав жоден депутат, від групи "Воля народу" - лише два.

У заяві мовиться, що Верховна Ради з розчаруванням і глибокою стурбованістю сприйняла рішення Сейму від 26 січня та Сенату Республіки Польща від 1 лютого 2018 року щодо ухвалення змін до закону про Інститут національної пам’яті - Комісії з розслідування злочинів проти польського народу та інших законодавчих актів, якими запроваджується кримінальна відповідальність за заперечення так званих "злочинів українських націоналістів" і дається "упереджене та антиісторичне визначення цього поняття, що відкриває шлях до маніпуляцій і посилення антиукраїнських тенденцій в польському суспільстві".

"Відвертий діалог, вільний обмін думками та академічна свобода опинилися під загрозою кримінального переслідування, що є несумісним з демократичними цінностями", - наголосили в українському парламенті.

Верховна Рада категорично не сприймає та відкидає політику подвійних стандартів та нав’язування ідей колективної відповідальності українського народу, а також спроби польської сторони прирівняти дії усіх борців за незалежність України до злочинів двох тоталітарних режимів ХХ століття - нацистського та комуністичного.

"Ухвалені законодавчі зміни суперечать змісту і духу стратегічного партнерства між Україною і Республікою Польща, а також принципам, які були погоджені сторонами, серед іншого, у Декларації пам’яті і солідарності від 20 жовтня 2016 року", - йдеться у заяві.

Нагадується, що у цій декларації ВР та Сейм Польщі відзначили боротьбу українських і польських національних сил антикомуністичного руху опору, які створили моральну основу для відновлення незалежності наших держав. Верховна Рада і Сейм Польщі також погодилися з необхідністю активізації неупереджених історичних досліджень та "стримування сил, які ведуть до суперечок в наших державах".

"Ми повинні пам’ятати і передавати прийдешнім поколінням правду про дійсні, а не вирвані з загального контексту причини, які призвели до кровопролиття між нашими народами в роки Другої світової війни та в інші періоди нашої історії і які мали трагічні наслідки для наших народів", - наголосили у ВР.

Незаперечним є те, сказано у заяві, що, як у минулому, так і сьогодні "розпалювання конфліктів між традиційно дружніми українським і польським народами лежить в інтересах спільних ворогів нашої державності і суверенітету, якими були нацистський і комуністичний режим, а сьогодні - російський агресор і окупант".

"Нашу найбільшу тривогу викликає той факт, що розгортання антиукраїнських настроїв та створення атмосфери тиску і залякування здатне безпосередньо вплинути на права і свободи майже мільйона українців, які сьогодні є трудовими мігрантами на території Польщі і працюють задля її економічного зростання у тому числі", - наголосили українські парламентарії.

Крім того, Верховну Раду турбують демонстративні акції знищення українських пам’ятників на території Польщі, напади на учасників релігійних урочистостей, членів української громади Польщі, заборони проведення культурних заходів та шовіністична риторика.

"Лише об’єктивна, зважена і неупереджена оцінка усіх історичних обставин, спільне пізнання фактів історії, застосування персональної, а не колективної відповідальності за злочини проти людяності та воєнні злочини, які мали місце упродовж першої половини ХХ століття, належна повага і рівна турбота з вшанування пам’яті усіх жертв на території обох наших держав та щире християнське прощення, до якого закликав Святий Іван Павло ІІ, дозволять нам уникнути взаємних помилок минулого і будувати міцне і надійне стратегічне партнерство між Україною та Республікою Польща, що є запорукою миру і безпеки в цілій Європі та світі", - наголошується у заяві.

Зазначається, що Верховна Рада України солідарна з міжнародною спільнотою у питаннях недопущення заперечення злочину Голокосту, а також закликає польську сторону до відкритості та конструктивності у подальшому розвитку двосторонніх відносин.

"Закликаємо Президента Республіки Польща скористатися своїми конституційними повноваженнями та спільно з Сеймом та Сенатом Республіки Польща повернути в українсько-польські відносини зваженість, раціональність та доброзичливість", - йдеться у заяві.

Як повідомляв УНІАН, польський Сейм і Сенат ухвалили закон про Інститут національної пам'яті, яким, зокрема, встановлено заборону на пропаганду в країні ідеології українських націоналістів. Також законом вводиться кримінальна відповідальність за твердження про пособництво поляків нацистам у роки Другої світової війни.

У польському МЗС роз'яснили, що закон стосується тільки тих, хто публічно і всупереч фактам заперечує злочини, вчинені «колабораціоністами нацистського режиму».

Президент України Петро Порошенко вважає, що цей закон не відповідає проголошеним принципам стратегічного партнерства між двома країнами.