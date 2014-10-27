На виборах у Тунісі перемагає світська партія
У Тунісі на виборах до парламенту перемагає головна світська партія "Нідаа Туніс".
Підрахунок голосів ще не закінчено, проте найбільша у країні ісламістська партія "Ан-Нахда" визнала свою поразку, передає Російська служба BBC.
Це перші в Тунісі повноцінні парламентські вибори після "арабської весни", повстання, що призвело до повалення президента Зін ель-Абідіна бен Алі.
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Вибори вважаються важливою віхою в переході Тунісу до демократії. Головними питаннями, що супроводжували передвиборну кампанію, стали економічні проблеми і ситуація з безпекою.
Як повідомляв УНІАН, парламентські вибори в Тунісі відбувалися вчора, 26 жовтня.
Сьогодні Міністерство закордонних справ України заявило, що Україна вітає успішне проведення виборів до Асамблеї представників народу Тунісу.
Раніше УНІАН також писав про затримання підозрюваного у вбивстві лідера тодішньої опозиції в Тунісі.