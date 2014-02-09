"Арабська весна" у Тунісі: затримано підозрюваного у вбивстві лідера опозиції

Підозрюваний у вбивстві одного з лідерів туніської опозиції Мохамеда аль-Брахмі затримано в результаті спецоперації в передмісті Туніса, повідомляє Лента.ру з посиланням на Agence France-Presse.

Разом з Хмедом ель-Крейди (Hmed el-Melki), який також відомий під кличкою Сомалі, затримали ще трьох учасників «терористичної групи», повідомили в туніському МВС. Їх особистості відомство не розкрило, хоча і назвало спецоперацію успішною.

Раніше поліція повідомила, що знищила передбачуваного вбивцю іншого опозиційного політика, однопартійця аль-Брахмі Шукрі Бельэйда.

Бэльэйда застрелили 6 лютого 2013 року, а аль-Брахмі - 25 липня. Обидва вбивства відбулися біля будинків політиків. Замах на Бельэйда став приводом до посилення антиурядових протестів у країні, і Туніс тільки зараз починає виходити з цієї політичної кризи, відзначає агентство.

Читайте такожАрмія Тунісу оголосила центральну площу столиці закритою військовою зоною

Нагадаємо, саме в Тунісі почалася так звана «арабська весна», тобто ряд переворотів в ісламських державах з подовгу незмінними лідерами. Після відставки туніського президента відбулися вибори, в результаті яких до влади прийшли ісламісти. Партія «Народний рух», до якої входили аль-Брахмі і Бельэйд, різко критикувала уряд.

Влада поклала відповідальність за політичні вбивства на угрупування «Ансар аль-Шаріа», однак ті жодних заяв про причетність до події не робили.