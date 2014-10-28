Російських хакерів викрили у викраденні даних НАТО

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на газету The Wall Street Journal.

"Вже давно вважається, що Росія серед інших держав є одним з лідерів у тому, що стосується можливостей здійснення складних операцій у комп'ютерних мережах", - відзначають фахівці FireEye.

Компанія з'ясувала, що хакерське угруповання APT28 приблизно з 2007 року здійснює кібератаки проти осіб і структур, пов'язаних з НАТО, чиновників країн Східної Європи та Грузії.

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В якості доказів цих тверджень FireEye вказує на те, що частина коду програм, які були використані в даних кібератаках, написана з примітками російською мовою. Фахівці компанії вважають, що APT28 цікавиться головним чином інформацією політичного й геополітичного характеру, а найбільша активність хакерів припадає на світлий час доби у Москві і Санкт-Петербурзі.

Крім того, за даними компанії, хакери, які базуються в РФ, намагалися впровадити створені ними програми в комп'ютерні системи компаній Science Applications International і Academi LLC, які працюють зі службами безпеки США.