ЄС зняв санкції проти Мілошевича через вісім років після смерті - джерело

Як повідомляє Радіо Свобода з посиланям на джерела в ЄС, санкції проти них зняли, тому що вони більше не становлять загрози Євросоюзу.

У рамках обмежувальних заходів, запроваджених у 2000 році, були заморожені банківські рахунки Мілошевича, його дружини і сина, а також екс-президента Сербії Мілана Мілутиновича і колишнього міністра оборони Югославії Драголюба Ойданича та інших його соратників.

Наразі незрозуміло, в яких країнах ЄС мали рахунки і активи особи, що входять до списку санкцій у справі Мілошевича.

Читайте такожУ Гаазі виступив з останнім словом Радован КараджичСлободанові Мілошевичу були висунуті звинувачення у військових злочинах і злочинах проти людяності за його роль у війнах в Боснії, Хорватії і Косові в 90-і роки.

Його також звинувачували в причетності до геноциду під час Боснійської війни 1992-95 років, під час якої загинули близько ста тисяч людей.

Мілошевич помер у в’язниці в Гаазі 11 березня 2006 року.