Росія і КНДР хочуть ввести безвізовий режим

Про це повідомив у вівторок на прес-конференції міністр з розвитку Далекого Сходу РФ Олександр Галушка, повідомляє ТАСС.

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"В повістку розвитку наших відносин поставлено питання по переходу в перспективі до безвізового режиму між Росією і КНДР, - зазначив Галушка. - Така постановка питання визнана сторонами доцільною, ми будемо над цим працювати, це відбудеться не одномоментно".