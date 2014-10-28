Росія і КНДР хочуть ввести безвізовий режим
15:52, 28 жовтня 2014Світ
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До порядку денного відносин між РФ та КНДР внесено питання про безвізовий режим.
REUTERS
Про це повідомив у вівторок на прес-конференції міністр з розвитку Далекого Сходу РФ Олександр Галушка, повідомляє ТАСС.
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"В повістку розвитку наших відносин поставлено питання по переходу в перспективі до безвізового режиму між Росією і КНДР, - зазначив Галушка. - Така постановка питання визнана сторонами доцільною, ми будемо над цим працювати, це відбудеться не одномоментно".
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