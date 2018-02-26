«М'ясо для Вагнера»: російські ПВК вербують нову партію найманців через оголошення у мережі

13:21, 26 лютого 2018
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Ілюстрація REUTERS

У лютому російські приватні військові компанії різко збільшили активність по набору «персоналу», зокрема – за допомогою оголошень на російських сайтах з вакансіями.

Читайте такожГарматне м’ясо: у ПВК "Вагнера" знайшли групу українців (відео)Про це у Facebook повідомляє військовий аналітик Дмитро Тимчук. За його словами, кількість оголошень з характерними пропозиціями щодо роботи зросла після розгрому групи «вагнерівців» в Сирії.

«При детальному вивченні відповідних вакансій на таких сайтах, як avito.ru, 63rabota.ru, rabota-smolensk.ru та ін (див. скріни) ми бачимо, що люте, скажене вербування йде по усіх регіонах РФ – при цьому дані вакансії завуальовані під вакансію охоронець об'єктів», працює «вахтовим методом» з терміном «відряджень» 3 міс», - вказує Тимчук.

Аналітик відзначає ряд особливостей, характерних для подібних вакансій. Так, в очі відразу впадає заробітна плата від 80 000 рублів (за умови, що навіть у Москві середня заробітна плата охоронця не перевищує 60 000 рублів).

Від шукачів вимагається хороша фізична підготовка та досвід роботи у гарячих точках. Наймачі розглядають усі військово-облікові спеціальності. Повноцінна адреса компанії-наймача в оголошеннях відсутня.

«Дане оголошення датоване 20 лютого 2018 року. Звідки сміливо можна зробити висновок, що «чутки» про великі втрати у лавах ПВК Вагнера перетворюються на факти. А гостра нестача «гарматного м'яса» після останніх подій в Сирії змушує в терміновому порядку вербувати чергову партію «ихтамнетов», - зазначає Тимчук.

Він також вказує, що окупаційна влада ОРДЛО формує два «сирійських батальйони» з числа місцевих жителів, незважаючи на некомплект підрозділів «1 АК ДНР» та «2 АК ЛНР».

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого в результаті авіаудару міжнародної коаліції на чолі з США у Сирії загинули понад 100 бійців проурядових сил. Згодом стало відомо, що в Сирії ліквідували найманців так званої російської приватної військової компанії «Вагнер». За різними даними, кількість убитих на початку лютого найманців ПВК «Вагнера» може досягати 600 осіб.

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Теги: #Росія#Сирія#Вагнер