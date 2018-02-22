На службі Росії від Донбасу до Сирії: волонтери встановили 25 найманців ПВК "Вагнера", СБУ підтвердила дані (фото)

Деякі з найманців мають відомчі нагороди за бойові дії на Донбасі.

Речник СБУ Олена Гітлянська підтвердила правдивість інформації, оприлюдненої волонтерською розвідувальною спільнотою InformNapalm, що стосується даних про російських найманців ПВК "Вагнера".

"СБУ повідомляє, що оприлюднені дані найманців, їхні посади та особисті номери ідентичні до наявної у Служби інформації", - повідомила Гітлянська у Facebook.

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"Вже зараз можемо уявити особисті дані 26 найманців (25 танкістів + 1 начальник). Нам поки не вдалося встановити, хто з них конкретно брав участь у боях під Дейр-ез-Зором (Сирія, - Ред.), але деякі мають відомчі нагороди за бойові дії на Донбасі, в тому числі за танкові бої під Луганським аеропортом, підписані особисто президентом Росії", - йшлося в розслідуванні волонтерської спільноти InformNapalm.

Повний список найманців можна подивитися тут.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого в результаті авіаудару міжнародної коаліції на чолі з США в Сирії загинули понад 100 бійців проурядових сил. Згодом стало відомо, що в Сирії ліквідували найманців так званої російської приватної військової компанії «Вагнер». За різними даними, кількість убитих на початку лютого найманців ПВК «Вагнера» може досягати 600 осіб.

У Кремлі не стали підтверджувати або спростовувати масову загибель російських найманців у Сирії.