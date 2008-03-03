Клінтон і Обама розкритикували вибори в Росії

Кандидати в президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон і Барак Обама висловили свою думку щодо президентських виборів у Росії 2 березня.

Так, Х.Клінтон вважає, що нинішні президентські вибори в РФ є етапом у відступі країни від демократії.

На її думку, Д.Медведєв під час виборчої кампанії висловив "низку речей, звучання яких викликає надію, тому завданням нового президента США буде перевірка цих слів на практиці", - заявила Х.Клінтон.

Сенатор від Ілінойса Барак Обама, у свою чергу, повідомив, що він розчарований тим, що вибори не були повністю чесними і вільними через відсутність вільних ЗМІ і порушення відносно політичних партій і опозиції, передає Reuters.

Раніше Білий дім і Держдепартамент США відмовилися коментувати президентські вибори.

Як заявив представник Ради національної безпеки США Гордон Джондроу, поки немає остаточних результатів, оголошених виборчою комісією, робити коментарі зарано.

РБК