У МЗС РФ кажуть, що не залякували американських дипломатів

Про це йдеться в коментарі департаменту інформації і друку МЗС РФ у зв'язку з твердженнями Держдепу США про "утиски" американських дипломатів, які працюють в Росії, який цитує ТАСС.

"Зверстаний явно з подачі Державного департаменту інформаційне "вкидання" телеканалу ABC про нібито "психологічний вплив", який чиниться на співробітників посольства США в Москві та їх систематичне "залякування", голослівний і відірваний від дійсності", - сказано в документі.

Читайте такожЛавров заявив, що Росія визнає вибори бойовиків ДНР і ЛНРЯк зазначають в МЗС РФ, озвучені скарги "не дотягують до рівня дешевих шпигунських детективів" і зводяться до "банальних фантазій з приводу якихось зломів електронної пошти, проколотих шин, таємничих "вторгнень" у квартири".

При цьому в міністерстві висловлюють обурення "безапеляційним і неправдивим твердженням держдепівського прес-секретаря, що "на відміну від поведінки росіян" американська сторона до дипломатів з Росії ставиться "з межовою повагою".