Режим припинення вогню в Східній Гуті порушений

Правозахисники повідомили про авіаудари по двох містах у Східній Гуті. "Сирійсько-американське медичне товариство" різко розкритикувало ініціативу Кремля щоденної п'ятигодинної гуманітарної паузи.

У Східній Гуті у вівторок, 27 лютого, порушений режим припинення вогню, передбачений резолюцією Ради Безпеки ООН. Про це повідомили відразу кілька різних джерел.

За даними базованої в Лондоні правозахисної організації "Сирійська наглядова рада з прав людини" (SOHR), обстрілу з повітря піддалися Шифунієх і Афтарис - два населених пункти, розташовані в підконтрольному повстанцям регіоні, пише DW.

У свою чергу начальник групи контролю зони деескалації "Східна Гута" генерал Віктор Паньков повідомив, що мирні жителі не можуть покинути район через "інтенсивний вогонь з боку бойовиків".

Читайте такожУ сирійському місті, яке бомблять сили Асада і Путіна, застосували хімічну зброю, загинула дитина - НКО

Ініціативу Кремля розкритикував співробітник "Сирійсько-американського медичного суспільства" (SAMS) Мохамад Катуб, заявивши, що п'ятигодинна гуманітарна пауза - "набагато гірше, ніж взагалі нічого". "Запропонувати таке може тільки фахівець по тортурам. Це схоже на підтримку життя жертви з метою заподіяти їй ще більше страждань і продемонструвати міжнародному співтовариству якусь подобу милосердя", - написав Катуб у своєму мікроблозі Twitter.

Раніше SAMS повідомляла, що режим припинення вогню в Східній Гуті не дотримується.

Рада Безпеки ООН 24 лютого прийняв резолюцію, що вимагає "без будь-яких затримок" ввести на всій території Сирії режим припинення вогню, який повинен дотримуватися "усіма сторонами" протягом не менше 30 днів. У цей час планується надати населенню гуманітарну та медичну допомогу.