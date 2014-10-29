Голова Світового банку про Еболу: Лікарі не наважуються відправитися до Африки, хоча давали клятву Гіппократа

Президент Світового банку Джим Ен Кім звернувся з емоційним закликом до медичних працівників стати волонтерами у боротьби з поширенням лихоманки Ебола в Західній Африці, повідомляє Русская служба BBC.

Голова Світового банку заявив, що для нейтралізації спалаху епідемії потрібно не менше п'яти тисяч лікарів і медсестер.

За його словами, багато хто не наважується відправитися до Західної Африки, побоюючись зараження.

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Джим Ен Кім розповів про це в ході візиту в Ефіопію, де він перебуває разом з генеральним секретарем ООН Пан Гі Муном і головою комісії Африканського союзу Нкосазаною Дламіні-Зумою.

"Зараз мене найбільше турбує, де ми знайдемо необхідних медпрацівників", - сказав він.

"У деяких країнах страх зашкалює, але я сподіваюся, що лікарі будуть пам'ятати, що, давши клятву Гіппократа, вони зобов'язали себе допомагати людям саме в таких ситуаціях", - додав президент Світового банку.

Він зазначив, що темпи поширення лихоманки Ебола в Західній Африці випереджають зусилля світового співтовариства з її нейтралізації.