Заступник генсека НАТО пророкує Росії ізоляцію

Росія буде в ізоляції, аж допоки не навчиться поважати суверенітет інших держав і їхній вибір, заявив заступник генсека НАТО Александр Вершбоу.

Читайте такожПитання членства України в НАТО не розглядається, оскільки Київ про це не просив

А сам генсек Йенс Столтенберг підкреслив, що альянс й надалі підтримуватиме Україну заради стабільності та демократичного простору в Європі.