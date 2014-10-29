Заступник генсека НАТО пророкує Росії ізоляцію

11:16, 29 жовтня 2014
Світ
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг підкреслив, що альянс й надалі підтримуватиме Україну.

Росія опиниться в ізоляції / Фото УНІАН

Росія буде в ізоляції, аж допоки не навчиться поважати суверенітет інших держав і їхній вибір, заявив заступник генсека НАТО Александр Вершбоу.  

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А сам генсек Йенс Столтенберг підкреслив, що альянс й надалі підтримуватиме Україну заради стабільності та демократичного простору в Європі.

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