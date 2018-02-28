Лавров звинуватив США в підготовці країн Європи до ядерного удару по Росії

Лавров зазначив, що у Росії немає розгорнутої тактичної ядерної зброї і країна не проводить відпрацювання її застосування.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив США в підготовці збройних сил країн Європи до застосування тактичної ядерної зброї проти РФ.

Читайте такожНАТО: Росія провокує ядерні перегониЯк передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він заявив на Конференції з роззброєння в Женеві.

Лавров підкреслив, що ядерному роззброєнню перешкоджає збереження американської нестратегічної ядерної зброї в Європі, що супроводжується дестабілізацією т.зв. «Спільних ядерних місій».

«Як всім добре відомо, в рамках їхніх місій з грубим порушенням Договору про нерозповсюдження неядерні члени НАТО беруть участь у плануванні застосування американських нестратегічних ядерних боєприпасів і залучаються до освоєння відповідних навичок. Всім має бути зрозуміло, що тим самим військові США готують збройні сили країн Європи до застосування тактичної ядерної зброї проти Російської Федерації», - сказав міністр.

Він стверджує, що Росія не має розгорнутої тактичної ядерної зброї, і не відпрацьовує її застосування. «Ми зосередили наявні боєприпаси на центральних базах зберігання на своїй національній території. За цих умов наявність готових до застосування тактичних ядерних озброєнь США в Європі не просто рудимент «холодної війни», а явно агресивна позиція», - вважає Лавров.

За його словами, 5 лютого Росія підтвердила, що вийшла на граничні рівні носіїв і боєзарядів за Договором про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь Російської Федерації та США. «Таким чином, ядерний арсенал Росії зменшено більш ніж на 85% порівняно з піком «холодної війни», - підкреслив глава російського МЗС.

Як повідомляв УНІАН, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Росія ризикує розв'язати нову ядерну гонку в Європі, і закликав дотримуватися підписаного у 1987 році Договіру про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (РСМД). Цей документ зобов'язує США і Росію знищити всі комплекси балістичних і крилатих ракет наземного базування середньої (1000-5500 км) і малої (500-1000 км) дальності, а також не виготовляти таких ракет в майбутньому. США з 2014 року стверджують, що Росія порушує домовленості.