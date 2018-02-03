США підозрюють РФ у розробці ядерних підводних торпед

Про це йдеться у звіті міністерства оборони Сполучених Штатів.

Росія може розробляти "новітні інтерконтинентальні підводні автономні торпеди з ядерними боєголовками та на ядерному двигуні".

Про цей вид російського ядерного озброєння вперше згадується у новому звіті "Огляд ядерних позицій" міністерства оборони США, пише ТСН.ua з посиланням на CNN.

Англійською цей тип озброєння назвали системою "Status-6". Цей пристрій описують як "непілотований засіб, який запускається під водою та потенційно може подолати тисячі миль і вразити берегові цілі у США. Такі, як військові бази чи міста".

Також зазначається, що засіб небезпечний не тільки у процесі детонації, а й створює великі зони радіоактивного забруднення. Аналітики зазначають, що ця зброя настільки небезпечна, що претендує на звання "зброї судного дня", а також може спричинити нову "Холодну війну".

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"Поки у офіційній інформації немає згадувань, що Росія активно розробляє цю систему, але бачити це у документі Пентагону – дуже неспокійно", - зазначив аналітик Адам Маунт. Він також відзначив, що поки згадування про таку зброю не з'явилося в інший офіційних американських документах, лише у звіті.

Нагадаємо, напередодні було опубліковано нову американську ядерну доктрину, яка передбачає більш агресивну позицію щодо Росії, а також допускає у виключних випадках застосовувати малопотужну ядерну зброю.