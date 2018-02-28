Кремлівська "фабрика тролів" роками намагалися дискредитувати Маккейна в соцмережах - ЗМІ

Речник сенатора заявила, що не дивно, що фабрика тролів Путіна поставила собі як одну з головних цілей сенатора Маккейна, який очолив боротьбу у Конгресі з російської агресією.

Російські Twitter-тролі, чиї акаунти тепер заблокували, часто поширювали образи та теорії змови на адресу сенатора Джона Маккейна, називаючи його «зрадником» і RINO, тобто поверховим республіканцем під час його сенатської передвиборчої кампанії у 2016 році і навіть після того.

Читайте такожTwitter заблокував 49 акаунтів, пов'язаних із кремлівської "фабрикою тролів"Газета Arizona Republic перевірили понад 300 пов’язаних з Маккейном твітів, зібраних у базі даних NBC News. Висновки видання вказують на те, російські акаунти часто перепостували наклепи проти Маккейна від інших користувачів Twitter, як також новинні повідомлення про Маккейна від azcentral.com та інших легітимних ЗМІ, передає Голос Америки.

Те, що російські тролі намагалися дискредитувати впливового сенатора-республіканця Маккейна можна було передбачити, беручи до уваги його давню критику президента Росії Володимира Путіна, який у 2014 році запровадив проти американського сенатора офіційні санкції.

Сенатор Маккейн один із найвірніших друзів України в Конгресі США. Він неодноразово закликав як президента Обаму, так і президента Трампа надати Україні оборонне летальне озброєння для захисту її мирного населення від агресивних дій Росії.

«Зовсім не дивно, що фабрика тролів Володимир Путіна поставила собі як одну з головних цілей сенатора Маккейна, який очолив боротьбу у Конгресі з російської агресією, порушеннями прав людини та корупцією», - заявила речниця Маккейна Джулі Таралло.

«Він продовжує працювати над запевненням, що Росія заплатить ціну за атаку на нашу демократію, водночас закликаючи лідерів з нацбезпеки Америки врешті-решт зміцнити наш захист від іноземного втручання в кіберпросторі», заявила вона.

Нагадаємо, що цими днями Джон Маккейн, який очолює Сенатський комітет з питань збройних сил, перебуває в своїй рідні Аризоні, де проходить курс лікування. У липні минулого року Маккейну видалили злоякісну пухлину головного мозку.