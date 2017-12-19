Маккейн виписався з лікарні і подякував усім за підтримку

Американський сенатор Джон Маккейн подякував своїм прихильникам та друзям за підтримку, висловлену йому останніми днями у зв’язку з госпіталізацією через інфекцію та побічні ефекти терапії раку. Про свою вдячність за теплі слова і побажання він написав у "Твіттері", додавши, що планує повернутися до роботи після новорічних свят.

Читайте такожДруг України Маккейн госпіталізований у процесі лікування ракуУ офісі Джона Маккейна повідомили, що сенатора виписано з військової лікарні Walter Reed.

Дочка сенатора, Мейган Маккейн, написала у "Твіттері", що її батько повернувся додому, і що родина планує разом святкувати Різдво в Аризоні.

Джон Маккейн, який очолює Сенатський комітет з питань збройних сил, є великим другом України, де його добре знають. Він послідовно відстоює думку про те, що допомога США в боротьбі з російською агресією має бути більшою. Зокрема, він підтримує надання летального озброєння Україні та є прибічником жорстких санкцій проти Кремля.