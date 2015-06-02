Колишня співробітниця "фабрики тролів" про відділ коментування в ЗМІ: вони взагалі так не думають, як пишуть

В інтерв'ю Новой газете вона розповіла про процес роботи "тролів". За її словами, в організації працює "близько 400 осіб".

"Тролі працюють у всіх соціальних мережах. Я працювала у відділі ЖЖ. Плюс був відділ коментування у ЗМІ, секретні редакції фейкових новин, де люди сиділи і переписували новини в потрібному дусі. Також якісь ролики для YouTube знімалися постійно. Малювалися картинки... тобто дійсно —це фабрика з виробництва брехні", - розповіла вона.

Методика роботи при цьому в кожному відділі своя.

Читайте такожІнтернет-аналітик заявив про існування в Twitter близько 20 тисяч "кремлеботів""У відділ ЖЖ, де я працювала, щодня приходить техзавдання. Там прописано, що має бути, у якому вигляді, кого хвалити, кого лаяти і до якого висновку читачів підводити. Тому що блогери пишуть досить розгорнуті пости. А коментаторам у ЗМІ не приходить ніяке завдання. Їм просто пояснюють вголос: яку тезу ми сьогодні несемо. І вони просто реєструються і пишуть, реєструються і пишуть...", - каже Савчук.

Жінка заявляє, що не може засуджувати цих людей, які, можливо, просто не усвідомлюють, що роблять.

"Деякі туди прийшли, тому що більше ніде не вийшло працювати. Може бути, їм зовсім нікуди податися.

Атмосфера там не сприяє спілкуванню. Але я все одно намагалася підходити до людей, знайомитися, спілкуватися. Поспостерігала за відділом коментування у ЗМІ: вони абсолютно так не думають, як пишуть. Точніше, вони не думають взагалі", - сказала колишня працівниця "фабрики".