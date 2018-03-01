У Данії вдвічі посилять покарання для злочинців із іммігрантських "гетто" - ЗМІ

Глава датського уряду вважає, що цей крок допоможе позбутися від "гетто" до 2030 року.

Влада Данії збирається ввести подвійне покарання за деякі злочини, які відбуваються в так званих іммігрантських "гетто". За даними ЗМІ, злочинцям будуть давати в два рази більші тюремні терміни і штрафи, ніж за аналогічні злочини в інших районах.

За даними датської редакції сайту The Local, межі "гетто" буде стверджувати поліція. Вона буде робити це в надзвичайних ситуаціях. Крім того, поліцейським належить обґрунтовувати своє рішення. Список самих злочинів поки що не затверджено. За попередніми даними, у нього потраплять крадіжки і вандалізм, та загрозливе поведінка.

Читайте такожКонтрабандисти заробили за рік від $3 до $6 мільярдів на доставці мігрантів до ЄвропиЯк передає Радіо Свобода, глава датського уряду і член ліберально-консервативної партії Ларс Лекке Расмуссен зазначив, що цей крок допоможе позбутися від "гетто" до 2030 року. Опозиційна соціал-демократична партія має намір підтримати план. Правозахисники виступають проти цієї ініціативи, адже вважають, що вона суперечить принципам демократії і рівності всіх перед законом.

Данський уряд склав список із 22 іммігрантських "гетто" у кінці минулого року. До нього увійшли райони, в яких проживають іммігранти з низьким доходом і початковим рівнем освіти не із західних країн, безробіття становить понад 40 відсотків, і майже три відсотки населення порушували закон.

У Данії проживає близько шести мільйонів чоловік. За даними уряду, на території королівства проживає приблизно півмільйона мігрантів не з західних країн. При цьому близько 28 тисяч сімей не інтегровані в данське суспільство. Половина з них живе в "гетто".