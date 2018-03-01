Путін назвав головного ворога Росії: питання не в тому, що хтось прийде, захопить і розорить нашу землю

На його думку, всі мають розуміти, що «відбувається у світі, навколо нас, і які виклики стоять перед нами».

Президент РФ Володимир Путін вважає головною загрозою для країни технологічне відставання.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав, виступаючи з посланням до Федеральних зборів.

«Питання не в тому, що хтось прийде, захопить і розорить нашу землю. Ні, справа зовсім не в цьому. Саме відставання - ось головна загроза і ось наш ворог. І якщо не переламаємо ситуацію, воно буде неминуче посилюватися. Це як важка хронічна хвороба, що невтомно, крок за кроком підточує і руйнує організм зсередини. Організм часто цього і не відчуває», - сказав Путін.

За його словами, у світі накопичується величезний технологічний потенціал, який дозволяє зробити «справжній ривок у підвищенні якості життя людей, в модернізації економіки, інфраструктури і державного управління».

Читайте такожПутін анонсував відкриття автомобільного руху мостом до окупованого Криму«Наскільки ефективно ми зможемо використовувати колосальні можливості технологічної революції, як відповімо на її виклик, залежить тільки від нас. І в цьому сенсі найближчі роки стануть вирішальними для майбутнього країни», - вважає Путін.

На його думку, всі мають розуміти, що «відбувається у світі, навколо нас, і які виклики стоять перед нами». «Справа в тому, що швидкість технологічних змін наростає стрімко, йде різко вгору. Той, хто використовує цю технологічну хвилю, вирветься далеко вперед. Тих, хто не зможе цього зробити, вона - ця хвиля - просто захлесне, втопить», - підкреслив президент РФ.

Як зазначив Путін, технологічне відставання, залежність означають зниження безпеки та економічних можливостей країни, а в результаті - втрату суверенітету. «Відставання неминуче веде до ослаблення, розмивання людського потенціалу. Тому що нові робочі місця, сучасні компанії, привабливі життєві перспективи будуть створюватися в інших, успішних країнах, куди будуть їхати молоді, освічені, талановиті люди, а разом з ними суспільство буде втрачати життєздатність і енергію розвитку», - додав він.