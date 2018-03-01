У Таїланді відзначають свято Макха Буча (фоторепортаж)

Святкування проходить по всій країні в буддійських храмах і монастирях.

Красиве свято відзначається в Країні Посмішок щорічно в день повного місяця третього місячного місяця.

Переказ свідчить, що в цей день чотири буддійських ченця прийшли вшанувати Будду, і він прочитав їм проповідь, в якій висловив основні принципи свого вчення.

Макха Буча — державний вихідний в Таїланді: всі віруючі можуть відвідати храми для здійснення релігійних обрядів вранці і взяти участь ввечері в свічковий процесії, яка називається «Вієн Тієн». Свічкові процесії можуть проводитися в будь-який зручний час — вранці або ввечері, хоча в Бангкоку вони проводяться близько 8 годин вечора і очолюються ченцями.

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Святкування проходить по всій країні в буддійських храмах і монастирях. В кінці дня в центральному залі Храму Смарагдового Будди в Бангкоку проходить вечірня молитва. Після неї святково прикрашене зображення Будди споруджується на спеціальні ноші, а всі присутні здійснюють символічний хід навколо храму, тричі за годинниковою стрілкою, тримаючи в руках свічки, запашні палички і квіти лотоса.