Над Балтійським морем засікли одразу 8 російських винищувачів

Російські винищувачі помітили над Балтійським морем. Пілоти двох німецьких винищувачів у вівторок помітили над Балтійським морем відразу 8 російських військових літаків. Про це повідомляє в середу німецьке видання Bild Online, передає ТСН.uа.

"Представник німецьких ВПС підтвердив Bild, що у вівторок пілоти двох німецьких винищувачів ідентифікували в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем одразу 8 російських військових літаків", - йдеться в повідомленні.

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За даними видання, це були літаки типу MiG-31 Foxhound, Su-34 Fullback, Su-27 Flanker і Su-24 Fencer. За словами представника німецьких ВПС, російські машини перебували в міжнародному авіапросторі протягом 25 хвилин.

Німецькі ВПС зараз беруть участь в операції НАТО Air Policing Baltikum з метою посиленого патрулювання повітряного простору над Балтикою. Як зазначає видання, протягом останніх тижнів почастішали випадки наближення літаків російських ВПС до повітряного простору балтійських країн-членів НАТО. Минулого тижня російський літак-розвідник навіть вторгся в повітряний простір Естонії.

Як повідомлялося раніше, Росія перетворює Крим у передовий плацдарм з ударним ядерним металобрухтом. У планах Міноборони РФ розмістити в Криму "Іскандери", бомбардувальники Ту-22М3, крилаті ракети й тактичну ядерну зброю.