Російський літак-розвідник Іл-20 вторгся в повітряний простір Естонії

Літак знаходився в повітряному просторі Естонії на захід від Хійумаа і Сааремаа протягом приблизно однієї хвилини, повідомляє генштаб Сил оборони.

Сьогодні Міністерство закордонних справ викликав посла Росії в Естонії Юрія Мерзлякова і передало йому ноту протесту, повідомляє rus.postimees.ee.

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Порушення кордону зафіксував Естонський центр управління повітряними операціями в Эмари. Літак не мав плану польотів, його транспондер був вимкнений, повітряне судно уникало радіоконтакту з Естонської службою повітряного сполучення.

У зв'язку з інцидентом в повітря були підняті американські винищувачі F-16, що забезпечують безпеку повітряних кордонів Прибалтики і перебувають на авіабазі в Шауляе. Вони встановили візуальний контакт з літаком-розвідником над нейтральними водами.