Російський літак-розвідник Іл-20 вторгся в повітряний простір Естонії
Вчора, 21 жовтня, в 13.54 літак-розвідник Іл-20, що належить збройним силам Російської Федерації, вторгся в повітряний простір Естонії на глибину приблизно 500 метрів.
Літак знаходився в повітряному просторі Естонії на захід від Хійумаа і Сааремаа протягом приблизно однієї хвилини, повідомляє генштаб Сил оборони.
Сьогодні Міністерство закордонних справ викликав посла Росії в Естонії Юрія Мерзлякова і передало йому ноту протесту, повідомляє rus.postimees.ee.
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Порушення кордону зафіксував Естонський центр управління повітряними операціями в Эмари. Літак не мав плану польотів, його транспондер був вимкнений, повітряне судно уникало радіоконтакту з Естонської службою повітряного сполучення.
У зв'язку з інцидентом в повітря були підняті американські винищувачі F-16, що забезпечують безпеку повітряних кордонів Прибалтики і перебувають на авіабазі в Шауляе. Вони встановили візуальний контакт з літаком-розвідником над нейтральними водами.