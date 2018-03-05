Асад наполягає на подальшому наступі в Східній Гуті (відео)

11:20, 05 березня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

Військову операцію сирійських урядових сил проти ісламістів, котрі контролюють анклав Східна Гута поблизу Дамаска, проводитимуть і надалі.

Про це в неділю, 4 березня, заявив президент Сирії Башар Асад у розмові з журналістами, як повідомляє DW.

Сирійський правитель зазначив, що не вбачає "жодної суперечності між перемир’ям та військовими операціями", цитує інформагенція Reuters. Асад вказав і на те, що успіхи сирійських урядових сил в останні дні досягнуті саме під час режиму припинення вогню. Сирійський правитель наголосив, що військову операцію у Східній Гуті потрібно "проводити й надалі, паралельно відкриваючи шляхи для цивільного населення", котре прагне залишити анклав.

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Тим часом у розташованому в Лондоні Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини повідомили про захоплення сирійською армією майже чверті території Східної Гути. Йдеться про не дуже густо населену сільську місцевість та кілька невеликих міст. А в сирійській армії зазначили, що урядовим силам залишилося просунутися буквально на кілька кілометрів, щоб розділити анклав на дві частини.

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Теги: #війна в Сирії#Східна Гута