Асад наполягає на подальшому наступі в Східній Гуті (відео)

Наступ сирійських урядових військ та їхніх союзників проти повстанців у Східній Гуті триватиме, запевнив сирійський правитель Башар Асад. Тим часом світові лідери вимагають покласти край стражданню мирного населення.

Військову операцію сирійських урядових сил проти ісламістів, котрі контролюють анклав Східна Гута поблизу Дамаска, проводитимуть і надалі.

Про це в неділю, 4 березня, заявив президент Сирії Башар Асад у розмові з журналістами, як повідомляє DW.

Сирійський правитель зазначив, що не вбачає "жодної суперечності між перемир’ям та військовими операціями", цитує інформагенція Reuters. Асад вказав і на те, що успіхи сирійських урядових сил в останні дні досягнуті саме під час режиму припинення вогню. Сирійський правитель наголосив, що військову операцію у Східній Гуті потрібно "проводити й надалі, паралельно відкриваючи шляхи для цивільного населення", котре прагне залишити анклав.

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Тим часом у розташованому в Лондоні Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини повідомили про захоплення сирійською армією майже чверті території Східної Гути. Йдеться про не дуже густо населену сільську місцевість та кілька невеликих міст. А в сирійській армії зазначили, що урядовим силам залишилося просунутися буквально на кілька кілометрів, щоб розділити анклав на дві частини.