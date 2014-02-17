Лідер Палестини пропонує зробити Єрусалим спільною столицею двох держав

"Не треба ділити Єрусалим. Місто має бути відкритим для палестинців і ізраїльтян. В цьому суть співіснування", - сказав Аббас, який приймав у своїй резиденції в Рамалласі близько 200 ізраїльських студентів, пише РИА Новости.

Він також продемонстрував готовність до компромісу при вирішенні проблеми мільйонів арабських біженців, які залишили в різні роки територію сучасного Ізраїлю і розраховують повернутися назад. Аббас запевнив студентів, що не прагне "затопити" Ізраїль біженцями і відкритий для "творчих" варіантів. "Ми не хочемо змінити соціальну структуру Ізраїлю. Ми не хочемо "затопити" його мільйонами палестинських біженців", - сказав він.

Аббас поклав на Ізраїль, який відмовляється згортати поселенське будівництво на окупованих землях Західного берега і Східного Єрусалиму, провину за пробуксовування мирного процесу. Він нагадав, що термін, відведений на чергову спробу вирішити конфлікт за столом переговорів, закінчується через два місяці - в кінці квітня.

Статус міста залишається однією з ключових тем мирних переговорів, які сторони відновили минулого року за посередництва США. Ізраїльтяни Єрусалим проголосили своєю єдиною і неподільною столицею, включаючи її східну частину, зайняту в 1967 році і пізніше анексовану. Палестинці досі вимагали передати їм Східний Єрусалим для розміщення там столиці власної держави.