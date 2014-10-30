У США легкомоторний літак врізався в будівлю аеропорту (фото, відео)
Повідомляється про двох загиблих і чотирьох поранених.
Легкомоторний літак врізався в будівлю аеропорту в США в місті Уічіто штату Канзас, у четвер 30 жовтня, повідомляє "Дождь" із посиланням на місцеві ЗМІ.
Регіональне телебачення штату з посиланням на місцеву поліцію повідомляє про двох загиблих, і чотирьох поранених. Стан ще 5 осіб залишається невідомим.
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Повідомляється, що катастрофа літака сталася в результаті відмови одного з двигунів. Про це, як повідомляє Федеральна служба цивільної авіації США, за кілька секунд до аварії повідомив пілот.
#Wichita crash: At least 2 dead, 4 injured & 5 unaccounted for - airport official Watch: http://t.co/cul66pyij1@FBIpic.twitter.com/jXCB094bwo
— Silver Surfer (@RobPulseNews) October 30, 2014
Аеропорт Уічіто Мід-Континет побудований в 1929 році. На даний час аеропорт є найбільшим і найбільш завантаженим в штаті Канзас. У 2015 році в ньому планується відкриття ще одного терміналу.