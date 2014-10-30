У США створили прототип манекена для краш-тестів, який імітує пасажира із зайвою вагою

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на телеканал CNN.

"У повних людей шанси загинути в ДТП на 78% вище. Причина (розробки) у тому, що люди повніють. Люди повніють в середньому віці. Тому вони займають неправильне положення в сидінні (автомобіля)", - заявив глава Humanetics Кріс ОКоннор (Chris o'connor).

За його словами, зростання числа повних водіїв змусило компанію зайнятися розробкою відповідних манекенів, що імітують водіїв і пасажирів автомобілів з надмірною вагою. Зараз вже створений прототип манекена вагою понад 120 кілограмів, індекс маси тіла (ІМТ) якого дорівнює 35.

Читайте такожУ США розробили два нових способи виявлення вірусу лихоманки Ебола

ІМТ є величиною, яка дозволяє оцінити ступінь відповідності маси тіла людини і його зростання. Тим самим можна визначити, чи є маса тіла недостатньою, нормальною або надлишковою. Нормальним вважається ІМТ значення від 18,5 до 25.

Експерти Humanetics також підрахували, що ризик отримати серйозні травми в ДТП збільшується з віком. Так, ризик отримати важку травму у людини старше 50 років зростає на 20%, а у людини старше 80 років - на 40%. В даний момент фахівці компанії приступили до створення відповідних манекенів, прототип яких може з'явитися в 2015 році.