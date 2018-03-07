У Франції секс із дітьми молодше 15 років прирівняють до зґвалтування

Покарання за зґвалтування дитини віком до 15 років у Франції становить 20 років позбавлення волі.

Уряд Франції вирішив внести в законодавство поправки, за якими секс із дитиною молодше 15 років буде вважатися зґвалтуванням.

Про це заявила державний секретар з питань рівності Марлен Ш'яппа, передає Медуза з посиланням на The Local.

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За чинним законодавством така дія розцінюється як розтління малолітніх і карається п'ятьма роками позбавлення волі й штрафом у 75 тисяч євро - як і сексуальні зазіхання по відношенню до дорослих.

"Обмеження буде схвалено урядом у найближчі тижні разом із іншими законами, спрямованими проти сексуального насильства й сексизму", - пише The Local.

Покарання за зґвалтування дитини віком до 15 років у Франції становить 20 років позбавлення волі. Залучити людину за цією статтею можна лише у разі, якщо буде доведено, що вона примусила дитини до сексу, пише BBC News.

За словами Ш'яппи, тепер «буде неможлива дискусія про згоду дитини на секс».

Проблема віку згоди у Франції стала обговорюватися після двох нещодавніх процесів над чоловіками, яких судили за секс з 11-річними дівчатками. В обох випадках суд відмовився залучити їх до відповідальності за зґвалтування, оскільки не було доведено, що вони примусили дітей до сексу (одне з цих рішень було згодом скасовано).