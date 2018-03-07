США ввели санкції проти КНДР через убивство брата Кім Чен Ина хімічною зброєю

Нові обмежувальні заходи доповнюють вже діючі санкції, які США ввели раніше, щоб припинити незаконні дії Пхеньяну.

Держдепартамент США оголосив про введення санкцій против КНДР за вбивство брата північнокорейського лідера Кім Чен Нама за допомогою хімічної зброї.

Про йдеться в заяві Державного департаменту США.

"22 лютого США прийшли до висновку у відповідності до Закону про ліквідацію хімічних речовин та боротьби з біологічною зброєю від 1991 року, що уряд Північної Кореї використовував бойову отруйну хімічну речовину VX для вбивства Кім Чен Нама в аеропорту Куала-Лумпура", - йдеться в заяві.

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Нові обмежувальні заходи доповнюють вже діючі санкції, які США ввели раніше, щоб припинити незаконні дії Пхеньяну. Вони вступили в силу з 5 березня 2018 року.

"США рішуче засуджують застосування хімічної зброї для скоєння вбивства", - наголошується в заяві.

У США назвали цей інцидент "публічним проявом неповаги" до норм проти застосування хімічної зброї, який ще раз демонструє "нерозсудливий характер" Північної Кореї.

"Ми не можемо дозволити собі терпіти північнокорейську програму зброї масового знищення будь-якого виду", - додали в Держдепі.

On February 22, the United States determined under the Chemical and Biological Weapons Control and Warfare Elimination Act of 1991 that the Government of #NorthKorea used the chemical warfare agent VX to assassinate Kim Jong Nam, in the Kuala Lumpur airport. pic.twitter.com/sxsjeUxTFJ — Heather Nauert (@statedeptspox) March 7, 2018

Кім Чон Нам був убитий 13 лютого в аеропорту Куала-Лумпура. За даними поліції Малайзії, дві дівчини облили чоловіка нервово-паралітичним отруйною речовиною VX, і протягом 20 хвилин він помер.