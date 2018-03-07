Глава Генштабу РФ опинився у Сирії в день падіння Ан-26

08:42, 07 березня 2018
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Ілюстрація REUTERS

Про це розповіли РБК два джерела в Міноборони РФ й підтвердило джерело, близьке до відомства. Журналісти направили запит у російське військове відомство з проханням підтвердити цю інформацію.

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З якою метою глава Генштабу прибув до Сирії, співрозмовники ЗМІ не розкривають. Джерело в Міноборони РФ повідомило, що Герасимова не було на борту Ан-26.

Як повідомляв УНІАН, російський транспортний літак Ан-26 розбився при заході на посадку на аеродромі Хмеймім у Сирії. Літак зіткнувся із землею, не долетівши близько 500 метрів до злітно-посадкової смуги. За інформацією міноборони РФ, загинули шість членів екіпажу й 33 пасажири.

Авіакатастрофа Ан-26 стала найбільшою одноразовою втратою Росії у Сирії. За час початку військової операції з участю Росії в 2015 році, за офіційними даними, загинули 82 військовослужбовці.

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Теги: #Ан-26 у Сирії#Ан-26 розбився#падіння Ан-26#Валерій Герасимов